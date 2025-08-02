«Сцена с участием Лаврова была поразительной»: в Китае оценили ответ главы МИД РФ Трампу

Китайские СМИ активно обсуждают заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия впервые в истории противостоит всему Западу в одиночку. По мнению аналитиков, это заявление является ответом на ультимативную риторику президента США Дональда Трампа, сообщает Baidu.

«Трамп выдвинул Путину ультиматум: 100-процентные пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие. Затем он передумал и сократил срок всего до 10 дней. <…> Ответ Лаврова был крайне резким», – пишут авторы Baidu, которых цитирует АБН24.

По мнению китайских аналитиков, заявление Лаврова, сделанное на молодежном форуме в России, стало ответом на агрессивную политику Дональда Трампа. После возвращения в Белый дом американский президент демонстрирует непредсказуемость, чередуя периоды относительной расположенности к России с резкими выпадами и угрозами санкций.

«Сцена с участием Лаврова была поразительной. Министр заявил об открытости России к контактам с другими странами, даже европейскими. <…> Эти слова вполне соответствовали дипломатическому стилю Лаврова, однако затем он добавил к ним нестандартный штрих», – считают обозреватели из Поднебесной.

Лавров заявил, что в США осознают сложившееся реалии

В начале своего выступления Лавров говорил о готовности России к сотрудничеству даже с европейскими странами, что соответствовало его обычному дипломатическому стилю. Однако затем он сделал неожиданное заявление о том, что Россия впервые в истории противостоит всему Западу в одиночку, в отличие от времен Первой и Второй мировых войн.

Китайские журналисты отмечают, что слова Лаврова произвели сильное впечатление, поскольку обычно от него не услышишь подобных заявлений. Они задаются вопросом, что хотел сказать министр, учитывая, что у России есть поддержка со стороны многих стран, включая Китай.

В Поднебесной считают, что заявление Лаврова – это не признание отсутствия союзников, а четкий сигнал Трампу. Министр дал понять, что Россия не намерена отказываться от своих принципов под внешним давлением и будет полагаться только на собственные силы. По мнению китайских журналистов, Россия не собирается ослаблять бдительность, понимая, что ситуация остается напряженной. Они отмечают, что Трамп ведет себя агрессивно, поэтому возможно любое развитие событий.

Ранее американский президент сообщил, что отправка атомных субмарин к границам РФ была продиктована стремлением обеспечить безопасность граждан США, и подчеркнул необходимость быть бдительным.