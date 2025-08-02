Путин высказался о ситуации с землетрясениями на Камчатке

Президент России Владимир Путин прокомментировал инфраструктуру Камчатского края и ее готовность к землетрясениям. Он напомнил, что ранее в регионе были укреплены здания. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», — заявил Путин.

Его слова передает ТАСС. Президент также отметил, что надеется на то, что укрепление сыграло свою роль, так как жертв и серьезных разрушений нет.

МЧС: значительных разрушений на Камчатке в результате землетрясения нет

Ранее, 30 августа, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,5 баллов. По информации ФИЦ ЕГС РАН, это было одно из сильнейших землетрясений за последние 70 лет. Президент Путин ранее отмечал, что государство уделяет особое внимание безопасности на Камчатке, а также пообещал наградить врачей, спасавших людей во время ЧП.