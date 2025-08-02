В Госдуме РФ высказались об угрозе Трампа перебросить ядерные подлодки

Россия не оставит без ответа слова президента США Дональда Трампа о размещении американских ядерных подлодок. Об этом заявила URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это точно без ответа не останется 100%», — заявила она.

По словам депутата, заявления Трампа противоречат друг другу: он может рассуждать о перемирии между РФ и Украиной и в тот же день угрожать Кремлю.

Журова отметила, что речь идет о вопросах безопасности России, поэтому окончательное решение будут принимать военные специалисты, а гражданские лица не могут располагать полной информацией о стратегических планах.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп обвинил Медведева в угрозах США.