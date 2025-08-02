В Госдуме заявили об отсутствии угрозы для России от атомных подлодок Трампа

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить «в соответствующие регионы», не являются новой угрозой для России. Об этом депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

© РИА Новости

По словам парламентария, их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны в режиме онлайн.

Помимо этого, депутат отметил, что Россия всегда готова ответить на подобные угрозы. Ивлев подчеркнул, что заявление американского лидера о подлодках может говорить о том, что Вашингтон не выдерживает проверку мирными переговорами по Украине.

Депутат Журова: РФ ответит на угрозы Трампа о размещении ядерных подлодок

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Трамп, говоря о перемещении атомных подлодок, хочет запугать Россию.