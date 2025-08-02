Сотрудники ООН не стремятся всерьез рассматривать случаи ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России, что подрывает авторитет организации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его выступление опубликовано в Telegram-канале Постпредства.

Полянский отметил, что профильные сотрудники из Секретариата организации «прикидываются», что у них нет возможности проверить данные о преступлениях Украины. Такое поведение Полянский назвал лицемерным.

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Ранее стало известно о попытке наемников ВСУ из Великобритании высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Уточнялось, что они проходили подготовку в Очакове.