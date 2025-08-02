Зеленский допустил возможность переговоров после заявления Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина касательно важности достижения устойчивого мирного урегулирования. В своих аккаунтах в социальных сетях политик сообщил о своей открытости к проведению переговоров на высшем уровне.

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«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <…> установить действительно длительный мир, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», – подчеркнул он, передает «Life.ru».

В Кремле поставили под сомнение встречу Путина и Зеленского

Напоминаем, ранее Лавров сообщил о прогрессе в диалоге с США по ситуации на Украине. Между тем стало известно, что власти Украины усиливают фортификацию в прифронтовых районах. В то же время на Украине предупредили, что Россия может подойти к Киеву уже этой зимой.