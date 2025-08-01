Администрации США следует дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского. С таким призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что прогресс в надежном устранении первопричин кризиса на Украине предполагает «также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий режима по законодательному и физическому истреблению всего русского».

«Нет ни одной другой страны в мире, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык. Убеждены, что Соединенные Штаты, которые в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации», — сказал Лавров.

По его словам, это «стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу».