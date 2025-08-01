Путин поприветствовал участников открытия фестиваля "Таврида.Арт"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного открытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.Арт", отметив, что проект продолжает развиваться и наполняться интересными идеями и задумками.

"Искренне рад, что ваш яркий, жизнеутверждающий проект развивается, наполняется интересными идеями и задумками, предлагает начинающим художникам, артистам, музыкантам оригинальные формы и направления в творческой сфере", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что участников впереди ждет большая и насыщенная программа, встречи со звездами эстрады и кино, дискуссии и круглые столы, концерты и выставки, театральные постановки и спортивные соревнования, знакомство с традициями и обычаями представителей разных национальностей и культур.