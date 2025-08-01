Аксенов заявил, что Крым готов забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому

В Крыму готовы принять, восстановить и установить памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который снесли в Карабахе. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Он подчеркнул, что Айвазовский очень много сделал для Крыма, был гениальным живописцем и внес большой вклад в мировую культуру в целом. Его памятник могут установить на достойном месте.

"Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам", – написал Аксенов.

По его словам, война с памятниками не красит никого и ни к чему хорошему не приводит.

"Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей", – добавил Аксенов.

Памятник Айвазовскому был установлен в Карабахе в 2021 году. О его сносе стало известно в конце июля.

Ранее сообщалось, что скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве будет заменена на другую работу. Скульптура была установлена на спуске к Водоотводному каналу 4 года назад. Экспозиция представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, а после не раз увеличены и отлиты в алюминий.