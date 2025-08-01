В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы по обсуждению военных и политических вопросов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей, мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции от Киева», — сказал он.

Ранее Лавров оценил переговоры России и США по Украине. По его совам, Киев согласился на переговоры с Москвой «именно благодаря настойчивости» американского лидера Дональда Трампа.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что целью Украины является завершение военного конфликта с Россией в этом году. Он также поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и торгующих с ней стран жесткие ограничения.