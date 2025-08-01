Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров

Россия ожидает от Украины конкретного ответа на инициативу по формированию рабочих групп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«После трех раундов переговоров в Стамбуле мы предложили рабочие группы по политическим и военным вопросам. Это станет шагом к согласованию договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что пока Киев ограничивается противоречивыми заявлениями.

В пятницу президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы по урегулированию была позитивной.

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Лукашенко, в свою очередь, отметил, что украинская сторона требует невозможного. По его словам, Киев со своими заявлениями о переговорах играет на публику, но договариваться не хочет.