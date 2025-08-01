Глава Крыма заявил о готовности принять разрушенный в Азербайджане памятник Айвазовскому

Власти Крыма готовы принять и восстановить разрушенный в Нагорном Карабахе памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте», — написал он.

По его словам, Крым готов забрать любые памятники, связанные с русской историей и культурой, которые находятся под прицелом вандалов.

Аксенов добавил, что «война с памятникам не красит никого» и привел в пример Украину. Он назвал снос монументов опасным симптомом, прежде всего, для самих разрушителей.

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