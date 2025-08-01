В России объяснили готовность ждать Украину в вопросе переговоров

Lenta.ru

России невыгодно соглашаться на временное перемирие Украины, потому что Киев сдает позицию за позицией на поле боя, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что боевые действия могут снова возобновиться после перемирия.

В России объяснили готовность ждать Украину в вопросе переговоров
© РИА Новости

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать.

«Киев выдвигает условия, которые неприемлемы для нас. В первую очередь, кроме гуманитарных и ряда технических вопросов они предлагают самое главное — объявить перемирие при условии, когда они сдают позицию за позицией. Понятно, что это невыгодно, понятно, что за этим последует очередной виток, соответственно, это больше жертв, больше потерь и мы не хотим этого допускать», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам в любой момент, но они должны иметь позитивный характер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Он заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.