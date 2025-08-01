Владимир Путин поправил Александра Лукашенко, когда тот заявил, что если Украина сейчас не пойдёт на урегулирование конфликта, российские военные «отгрызут», «захватят» и «отвоюют» новые территории.

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«Вернут», — сказал президент РФ.

По словам Лукашенко, падение Часов Яра открывает российским подразделениям дорогу на Краматорск. В этой ситуации «Украина должна бегом бежать» и просить договориться, потому что через месяц-два «там даже оборонительных сооружений не останется».

«Россияне пойдут дальше», — заявил президент Белоруссии, отметив, что данные Минобороны РФ о наступлении по всем фронтам соответствуют данным Минобороны РБ.

Лукашенко отметил, что наступление россиян идёт медленно, поскольку Владимир Путин жалеет людей. В отличие от боев ВОВ, на Украине, по словам батьки, военные операции идут «тихо и спокойно».

«Это даёт возможность Украине сесть за стол переговоров, но они это не делают», —посетовал белорусский лидер.

Владимир Рутин в свою очередь подчеркнул, что условия урегулирования конфликта с российской стороны остаются прежними. Они были озвучены в июне 2024 года в МИДе и остаются на столе. Главное — это передача РФ четырёх регионов в их административных границах и внеблоковый статус Украины.