Путин прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП на Украине

Украина опозорилась, когда не смогла вернуть часть суверенитета в ситуации с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху — свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно — и все было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились», — сказал Путин.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.