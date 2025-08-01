Путин назвал пламенную страсть Запада

У западных стран есть одна пламенная страсть — остановить наступление России во что бы то ни стало.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Совсем недавно все наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая — одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало», — рассказал глава государства.

Путин отметил, что это делается с помощью либо обещаний хорошей жизни, либо угроз, а затем планируется заняться довооружением и доукомплектованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).