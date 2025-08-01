Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое. Такими словами действия Москвы описал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе совместной пресс-конференции лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал тактику российских войск на Украине успешной и описал словами «отгрызут, захватят и пойдут дальше».

Президент России поправил коллегу: «Вернут. Это — наше».

Путин назвал условия незамедлительной остановки СВО

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Встреча глав государств проходит на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского