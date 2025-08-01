Лукашенко предложил построить белорусский храм на Валааме

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валааме предложил построить на острове белорусский храм.

Кадры с переговоров транслировал телеканал «Россия-24».

Лукашенко отметил: «Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили. Два православных народа, мы, как представители, каждый год [встречаемся]. Этот храм уже как родной. Мы вот на подъезде заметили, что Смоленский скит – это хорошо, но белорусского нет. Поэтому мы тоже подумаем, места тут хватает построить храмик какой-то, подумаем над этим», передает ТАСС.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме. Президент России лично встретил Лукашенко на Валааме, тепло обняв гостя. Белорусский лидер прибыл на Валаам вместе с сыном и собакой.