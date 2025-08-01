Путин рассказал об освобождении Часова Яра

Информация об освобождении города Часов Яр в ДНР соответствует действительности, заявил журналистам президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости

«Минобороны объявило (о взятии Часова Яра. — Прим. «Газеты.Ru»), по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», — уточнил Путин.

При этом глава государства отметил, что в городе есть попытки контратак со стороны ВСУ.

Раскрыто, куда сбежало украинское командование из Часова Яра

Путин также добавил, что высшее политическое руководство Украины «не очень информировано» о ходе происходящих событий, раз там заявляют, что Часов Яр не перешел под контроль России.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Как утверждает ТАСС, российские войска в ходе боев за Часов Яр уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля над городом. По его словам, украинские подразделения еще остаются на позициях.