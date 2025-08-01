Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

Основной целью России в конфликте является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Там все ясно», — сказал он.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

Путин назвал условия незамедлительной остановки СВО

Владимир Путин 1 августа проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они встретились на Валааме.