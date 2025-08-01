Путин раскрыл природу разочарования в переговорах по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин прокомментировал разочарование, которое может испытывать "кто бы то ни было" в связи с ходом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

"Все разочарования от избыточных ожиданий", — сказал Путин, общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин заявил, что для мирного регулирования необходимы обстоятельные разговоры, которые должны вестись "в тишине переговорного процесса".