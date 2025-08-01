Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведен и поступил в войска. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

Путин добавил, что РФ и Белоруссия уже выбрали места для будущей дислокации вооружения. Лукашенко отметил, что военные хотели разместить комплекс в республике в этом году, стороны «от этого пока не отступают».

Напомним, что 21 ноября Путин заявил, что РФ испытала «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Глава государства заявлял, что этот шаг стал вынужденной мерой в ответ на удары западными ATACMS и Storm Shadow по территории России. Уже на следующий день глава государства поручил наладить его серийное производство.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить «Орешник» на территории Белоруссии. По его словам, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства, так и белорусской территории в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада. В марте он заявил, что комплекс скоро поступит на вооружение армии Белоруссии.

Согласно открытой информации, «Орешник» атакует цели со скоростью 10 Махов — 2,5-3 км в секунду. Сбить его можно лишь на начальной этапе, до набора этой скорости. Разделяющиеся блоки могут нести ядерный боезапас, так и безъядерные боеголовки.