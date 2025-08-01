Путин высказался о переговорах России и Украины

Переговоры России и Украины всегда востребованы и важны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме, передает ТАСС.

Он также в целом положительно оценил переговоры Москвы и Киева, которые возобновились с мая этого года.

Путин выдвинул важнейшие требования к Украине

25 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом возможную встречу трех политиков в Стамбуле.