Путин назвал условия незамедлительной остановки СВО

Президент России Владимир Путин еще раз озвучил условия, при выполнении которых Москва незамедлительно остановит боевые действия на Украине и начнет переговоры. При этом он подчеркнул, что эти условия были сформулированы ранее и остаются неизменными.

"Да, эти условия, безусловно, остались прежними", - сказал он журналистам на острове Валаам.

Российский лидер объяснил, что сформулировал еще летом 2024 года фактически не условия, а цели России, потому что до того момента говорили, что "непонятно чего хочет Москва". По словам Путина, тогда на встрече с руководством МИД РФ эти цели были сформулированы.

"Главное - это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное", - подчеркнул Путин. "Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать уже спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал глава государства журналистам.

Он также подчеркнул, что необходимо обсуждать шаги по достижению долгосрочного, длительного мира на Украине без всяких временных ограничений.

Путин сделал заявление о начале спецоперации

Напомним, что главными условиями, при выполнении которых Россия прекратит боевые действия и начнет переговоры, Владимир Путин год назад назвал начало вывода украинских войск с новых территорий РФ, а также публичный отказ Киева о стремлении в НАТО.

Тогда Путин отмечал, что как только начнется вывод войск и прозвучит это заявление, РФ тут же прекратит огонь.