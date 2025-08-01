В России хотят запретить мигрантам бесплатно учиться в школах

Депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов.

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Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя», — написал парламентарий.

Депутат пояснил, что именно такие корректировки были внесены в указанный, который в прошлом уже отклонили. Нилов отметил, что в настоящее время депутаты готовят обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что более 3,6 тыс. иностранных граждан подали заявления на тестирование детей по русскому языку для зачисления в российские школы. По его словам, тестирование прошли 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно.

Тестирование проводится для детей мигрантов, постоянно проживающих в РФ. Экзамен включает базовые модули: чтение, письмо, аудирование. Рособрнадзор ведет ежемесячный мониторинг результатов.