Песков рассказал, как Путин проведет отпуск

Президент России в этом году работает без отпуска и максимум, что сможет себе позволить, взять несколько выходных дней. Об этом рассказал журналисту Александру Юнашеву официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этого практически никогда не бывает. Да и функции главы государства не подразумевают возможности уходить в отпуск», - пояснил пресс-секретарь президента России.

При этом он отметил, что у Владимира Путина бывают несколько выходных. Однако и те весьма условные, так как «полноценных выходных просто физически не может быть».

«Хорошо здесь»: как Путин провел выходные в тайге

Напомним, что во время своей работы на высших государственных постах президент России Владимир Путин редко брал отпуск и обычно тот ограничивался несколькими днями. В частности, пресс-служба президента делилась кадрами его поездок по Сибири.

В сентябре 2021 года Путин вместе с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу провели 72 часа в тайге, где они рыбачили, ходили по лесу пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере, ночевали в палатках.