Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Борт №1 приземлился в аэропорту.

В рамках визита в Россию ожидается встреча Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в формате «один на один.

В неформальной обстановке главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества стран и реализацию союзных проектов. Также в центре внимания будут вопросы международной повестки дня и региональной безопасности.

В прошлый раз президенты России и Беларуси встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.