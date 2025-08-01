Захарова назвала отказ Франции в визе журналисту шагом к конфронтации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шагом к конфронтации отказ Франции в визе журналисту РИА Новости. Такой комментарий она дала агентству.

Выяснилось, что корреспондент Полина Ковалева должна была отправиться в эту страну в рамках командировки. Однако 29 июля ей было отказано в визе. Генконсульство сослалось на то, что сотрудница российского СМИ якобы представляет "угрозу общественному порядку и безопасности".

Захарова считает, что Франция таким образом старается полностью исключить российское медийное присутствие в своей стране и подавить любые источники точек зрения, альтернативных одобряемым местными властями.

Представитель МИД России отметила, что "Елисейский дворец пренебрегает международными обязательствами в области обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации", мешая журналисту выполнять свою работу.

При этом Захарова напомнила, что Париж не раз использовал разные формы давления в борьбе с "неугодными", в том числе с российскими СМИ. Например, Франция вводила индивидуальные санкции, не пускала на мероприятия, отказывала в выдаче или продлении виз под надуманным предлогом.

"Там готовы демонтировать сами основы демократического общества Пятой республики в угоду узкокорыстным конъюнктурным интересам правящих кругов", – отметила дипломат.

Она пообещала, что российская сторона даст надлежащий ответ на действия французских властей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обращал внимание на то, что в Европе присутствует ярко выраженная, четкая линия, которая направлена на притеснение российских журналистов всевозможным образом. Например, им отказывают в продлении аккредитации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, на Западе не дают вещать российским СМИ, не дают работать журналистам. Однако он отметил, что Россия будет реагировать на притеснение журналистов на Западе наилучшим для нее образом.