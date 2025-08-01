Европа полностью погрузилась с «русофобский угар» и о бесконтрольную милитаризацию. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной», — отметил Лавров в материале в «Российской газете».

Министр напомнил, что власти Евросоюза намерены собрать 800 миллиардов евро под предлогом оборонных нужд.

Он также обратил внимание на призывы канцлера Германии к вооружению страны. Лавров провел исторические параллели, заявив, что современная Германия и вся Европа под руководством нынешних лидеров «вырождаются в подобие „Четвертого рейха“».

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Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования, отмечая, что действия и заявления лидеров ФРГ, Франции и Великобритании свидетельствуют о забвении уроков истории и попытках противостоять России. Также глава МИД РФ критиковал предложения по отправке войск ЕС на Украину и новые антироссийские санкции, подчеркивая, что от России не исходит угрозы для Европы.