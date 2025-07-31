Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон добавляет более 20 оснований для аннулирования гражданства. В их числе: сексуальное насилие, публичные призывы к терроризму, тайное сотрудничество с иностранными государствами или организациями в ущерб безопасности РФ, содействие в исполнении решений международных структур без участия России, а также помощь противникам страны. Запрещены пропаганда нацистской символики и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Основаниями также станут тяжкие преступления против несовершеннолетних: убийства, развратные действия, половое сношение с лицами 12-14 лет, вовлечение в проституцию, изготовление и оборот детской порнографии. В перечень включены групповые изнасилования, сексуальное насилие с особой жестокостью или угрозой убийства, заражение венерическими болезнями, а также принуждение к действиям сексуального характера организованной группой либо с использованием интернета.

Дополнительно гражданства лишат за организацию незаконной миграции и любые преступления, совершенные с экстремистскими мотивами либо в целях оправдания терроризма или диверсий. Закон вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

17 июля депутаты Государственной думы сразу в двух чтениях приняли законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации.

Ранее в Госдуме приняли поправку о невозможности лишения гражданства ряда жителей РФ.