Путин расширил список оснований для прекращения российского гражданства

Список оснований, по которым приезжих могут лишить ранее полученного российского паспорта, будет серьезно пополнен. Речь идет о таких преступлениях, как убийство и любые насильственные действия в отношении детей. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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Документ расширяет до 80 составов перечень преступлений, совершение которых влечет за собой лишение приобретенного гражданства (то есть это касается именно иностранцев, которых приняли в него). При этом положения не могут быть применены к тем, кто признан гражданином РФ на основании федерального конституционного закона и международного договора.

В список добавляются 14 новых статей и 20 составов по статьям, уже включенным в перечень, из числа преступлений, связанных в том числе с:

убийствами;

сексуальными и развратными действиями в отношении детей и подростков (включая вовлечение их в проституцию и в порнографию);

с организацией незаконной миграции;угрозой национальной безопасности;

другими преступлениями, совершенными по мотиву ненависти и вражды, в целях экстремизма или оправдания терроризма.

Одновременно граждане, приобретшие российское гражданство в результате признания гражданином на основании федерального конституционного закона и международного договора, исключаются из круга лиц, у которых гражданство может быть прекращено вследствие совершения преступления. Это, в частности, относится к гражданам РФ, проживающим в воссоединенных регионах.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

"Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - объяснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он привел данные МВД, согласно которым количество преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами нашей страны менее десяти лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза - с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост - 78%, по тяжким - 103%.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратила внимание на то, что паспорт у преступника отберут именно в дополнение к основному виду наказания, которое назначит суд. По словам парламентария, после вступления приговора в законную силу будет пять дней, чтобы решение поступило в МВД для начала процедуры прекращения гражданства.

Принимая такие меры, российские власти дают сигнал будущим получателям российских паспортов. Они должны осознавать, что присяга, которая при этом приносится, не пустой звук, объяснила Яровая. Такие лица, по ее словам, должны подтвердить доверие, которое им оказывается при приеме в гражданство страны.