Депутат Вассерман отреагировал на снос памятника Айвазовскому в Степанакерте

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал снос памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе.

Ранее власти Азербайджана снесли в Степанакерте памятник Айвазовскому. Это произошло в день рождения живописца — 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба агентства по развитию туризма и культуры Карабаха. Отмечалось, что власти Азербайджана приняли решение о демонтаже памятника после событий 2023 года, когда армянское население Карабаха было вынуждено покинуть регион в результате насильственного выселения. В публикации назвали происходящее очередным случаем уничтожения армянского культурного наследия.

За Азербайджан обидно. Долгое время его руководство выглядело в основном вменяемо. Но сейчас Азербайджан находится под очень сильным давлением, направленным в сторону его отрыва от русского мира. Насколько я могу судить, сейчас ое старается совершать демонстративные антироссийские шаги, но при этом не несущие опасность для экономических отношений с РФ. Однако, боюсь, в Баку не понимают, что крупные политические шаги рано или поздно очень серьезно сказываются и на экономике. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин ранее призвал вернуть картину художника Ивана Айвазовского «Дорога в лесу» из Национального музея Азербайджана в Россию. Такое заявление искусствовед сделал после сноса памятника художнику в Степанакерте.