Песков четко обозначил роль БРИКС на мировой арене

БРИКС не собирается противостоять другим странам на мировой арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«БРИКС не ориентирует свою работу против других стран», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, будет ли организация реагировать на новые угрозы Трампа.

В БРИКС входит 10 стран. Среди них: Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, эфиопия, Египет и Индонезия.