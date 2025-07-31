БРИКС не направляет свою деятельность против других стран и не является «антиамериканской организацией».

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС», — отметил представитель Кремля.

Почему Трамп обиделся на Медведева

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. По его мнению, государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.