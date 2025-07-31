В МИД РФ отреагировали на отказ Франции в выдаче визы российской журналистке

Захарова: РФ ответит на отказ Франции выдать визу корреспондентке РИА Новости
Россия ответит на отказ французских властей выдать рабочую визу во Францию корреспондентке РИА Новости Полине Ковалевой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Франция отказалась выдавать рабочую журналистскую визу Ковалевой, бездоказательно назвав ее «угрозой» общественному порядку и безопасности страны. Из документа, который вместе с паспортом был передан корреспондентке в генконсульстве Франции в Москве, следует, что сотруднице РИА Новости отказано в выдаче визы по категории профессии, к которой относится Ковалева и по которой ранее получали разрешение на въезд во Франции все российские журналисты.
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