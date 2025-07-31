В МИД РФ отреагировали на отказ Франции в выдаче визы российской журналистке

Россия ответит на отказ французских властей выдать рабочую визу во Францию корреспондентке РИА Новости Полине Ковалевой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Франция отказалась выдавать рабочую журналистскую визу Ковалевой, бездоказательно назвав ее «угрозой» общественному порядку и безопасности страны. Из документа, который вместе с паспортом был передан корреспондентке в генконсульстве Франции в Москве, следует, что сотруднице РИА Новости отказано в выдаче визы по категории профессии, к которой относится Ковалева и по которой ранее получали разрешение на въезд во Франции все российские журналисты.

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