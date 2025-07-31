Политолог объяснил, что могло задеть Трампа в словах Медведева

Президент США Дональд Трамп вступил в полемику в соцсетях с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым из-за задетого честолюбия. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Александр Асафов.

По его мнению, чтобы сообщить миру о своем отношении к «умирающей индийской и российской экономике» или к грядущим санкциям Трампу «нужен какой-то повод».

«Я не думаю, что его что-либо задело, хотя те рациональные вещи, о которых пишет Дмитрий Анатольевич, вполне могли по честолюбию Трампа проехать. Думаю, что это не является личным отношением, хотя, может быть, именно так и выглядит», — добавил Асафов.

Политолог считает, что это личная медийная кампания президента США по закреплению идей о великой пошлинной войне.

Во вторник, 29 июля, Трамп объявил о начале десятидневного отсчета ультиматума РФ по урегулированию конфликта на Украине. Медведев назвал это решение «игрой ультиматумов». В ответ американский глава резко высказался в адрес зампредседателя Совбеза России и заявил, что ему безразличны действия Индии во взаимоотношениях с РФ, они могут «вместе разрушать их мертвые экономики». Медведев, комментируя слова Трампа, указал, что своими высказываниями он заходит на «очень опасную территорию».