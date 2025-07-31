Стали известны возможные последствия резких высказываний Трампа о России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рано или поздно наступит на грабли, если будет и далее проводить несбалансированную политику и позволять себе резкие высказывания о России, предположил в беседе с News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что глава США делает громкие заявления об экономике России, которые рассчитаны на американскую аудиторию. По его оценке, слова главы Белого дома носят эпатажный характер и напоминают выступление артиста.

«Возможно, что Трамп наломает дров, наступит на грабли. Для него это, наверное, будет полезно даже в какой-то степени, он окончательно поймет, что ему не удастся заставить Индию отказаться от российской нефти, учитывая, что Россия на текущий момент ее ключевой поставщик», — заметил аналитик.

Дудаков допустил, что после того, как американский лидер получит отпор от ряда ведущих держав, он скорректирует свою позицию в отношении России, КНР и Индии.

В том случае, если этого не произойдет, у Трампа «будут обостряться проблемы в рамках внешнеполитической активности», констатировал политолог.

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Ранее сообщалось, что читатели популярной газеты Times of India резко отреагировали на решение Трампа ввести пошлины и штрафы в отношении Нью-Дели.