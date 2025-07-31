Путин назвал президента Лаоса давним другом российского народа

Владимир Путин принимает в четверг в Кремле президента Лаоса. Тхонглун Сисулит прибыл в Москву с официальным визитом.

После встречи глав государств переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегаций. А по итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Приветствуя высокого гостя, Владимир Путин назвал его давним другом российского народа. Глава государства подчеркнул: партнерские отношения Москвы и Вьентьяна имеют давнюю историю. И отметил растущий уровень экономического сотрудничества. Только за последний год взаимный товарооборот вырос на 60 процентов.