Патрушев не исключил прямые атаки Запада на российские суда

Прямые атаки Запада на суда и морскую инфраструктуру РФ, а также на иностранные суда с возложением ответственности на Москву нельзя исключать.

Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

"Нельзя исключать и провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву", - подчеркнул Патрушев.

Глава Морской коллегии напомнил, что натовцы активно разрабатывают и тестируют новейшие безэкипажные средства и автономные подводные аппараты, способные действовать скрытно и наносить внезапные удары практически по любым надводным и подводным объектам.

"Кроме того, проводится постоянный мониторинг окружающей обстановки, в том числе на базе беспилотных технологий, - продолжил он. - Финские, шведские, датские, польские и германские военно-морские силы активно наращиваются на основе самых современных технологий, отрабатывают коалиционные действия под единым натовским руководством".

С прошлого года в германском Ростоке действует региональный морской штаб НАТО, также напомнил помощник президента.