МИД России назначил Красильникова генконсулом в Хайфе

На должность генерального консула России в Хайфе официально назначен Алексей Красильников, сообщило Министерство иностранных дел России.

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Приказом МИД России Алексей Красильников назначен генеральным консулом России в Хайфе в Израиля, сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Красильников родился в 1980 году, окончил МГИМО МИД в 2003 году и с того же времени работает на дипломатической службе. Он занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В 2014–2015 годах Красильников был первым секретарём посольства России в Ирландии, с 2015 по 2025 год работал советником и начальником отдела в консульском департаменте МИД России.

Дипломат владеет хинди и английским языками.

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