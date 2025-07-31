Зюганов рассказал, как «сливают» Зеленского

Акции протеста, которые начались на Украине, хорошо срежессированы и напоминают «небольшой, но энергичный Майдан» по отстранению Владимира Зеленского от власти. Такое мнение высказал «Комсомольской правде» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, уже всем очевидно, что «англосаксы «сливают» Владимира Зеленского».

«Массовая манифестация, которая катится по Украине, давно и хорошо ими срежиссирована и напоминает небольшой, но энергичный Майдан. (…) Я уверен, что это платная манифестация. И нацелена она против Зеленского и его окружение. И пока больше никого не трогают», - заметил российский политик.

Лидер КПРФ обратил внимание на то, что Западу «главное удержать ту систему, которую они сколотили на Украине». По его словам, сейчас им «нужна фигура, которая бы полностью была им подконтрольна» и на эту роль подходит бывший главком Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

«Залужный не просто подконтролен, он сидит в Лондоне… и уже оделся в красивые костюмы, уже фотосессию провел в стандартном стиле - и с собачкой, еще с кем-то там, облокотившись на притолоку. И - улыбается так, как будто, понимаешь, у него на родине не война идет, а урожай хороший уродился», - заметил Геннадий Зюганов.

По мнению парламентария, Зеленский «уже приговорен», и сейчас «думает, как спасать свою шкуру».

«Забудь о втором сроке»: в Верховной Раде назвали Зеленского предателем

Ранее Рада поддержала законопроект, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Поводом для этого стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский.

Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По всей Украине прошли митинги, а западные политики раскритиковали это решение.

Сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (включен в России в список террористов и экстремистов) с трибуны парламента обвинил Владимира Зеленского в предательстве и попытке защитить свое окружение от расследований, а также призвал его «забыть о втором сроке».

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.