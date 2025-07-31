Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву

Министр обороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

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Такую информацию приводит сирийское информационное агентство SANA. По его данным, в рамках визита главы МО Сирии в Москву запланирована его встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила переговоры главы ведомства Сергея Лаврова с сирийским коллегой в Москве 31 июля.