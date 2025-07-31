Лавров: санкции против Сирии вредят народу, их необходимо отменить

Россия считает необходимой отмену санкций против Сирии, поскольку ограничения вредят народу республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Об этом сообщает ТАСС. "Мы считаем, что необходимо раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они вводились", — отметил министр. Он добавил, что Москва никогда не поддерживала рестрикции, введенные в отношении Дамаска, и считает правильным движение Запада в направлении отмены санкций. Лавров также выразил надежду, что и.о. президента Сирии Ахмед аш-Шараа поучаствует в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре в Москве. 18 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии путем диалога и укрепления национального согласия.