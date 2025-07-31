Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил главу сирийского МИД Асаада аш-Шибани за обеспечение безопасности российских объектов в Сирии.

Об этом он заявил по итогам переговоров глав ведомств в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Учитывая особенности сегодняшней ситуации в Сирии, мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике», — отметил глава МИД России, подводя итоги встречи.

По словам Лаврова, стороны констатировали обоюдный интерес к постоянному диалогу и обмену мнениями на всех уровнях. У стран есть интерес интенсифицировать диалог по линии МИД, добавил он.