Кремль анонсировал заявление Путина и президента Лаоса

Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит сделают заявление по итогам переговоров в Кремле.

«Состоится кремлёвская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров... Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия благодарна Лаосу за помощь в реабилитации бойцов СВО.