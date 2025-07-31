Посольство Японии в Москве получило официальное представление в связи с ситуацией, связанной с просьбой генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть один из экспонатов библиотеки. Соответствующее сообщение опубликовал МИД РФ в четверг, 31 июля.

Речь идет о макете «Кинкакудзи – Золотой павильон», экспонировавшемся в областной библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

— Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации, — отметили в сообщении.

Правительство Японии из года в год утверждает, что планирует выстроить нормальные отношения с Россией, однако для укрепления этой связи им нужны Курильские острова. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, власти Японии уже сделали достаточно, чтобы испортить отношения с Россией: они поддержали санкции против страны и помогли украинской армии.