Лавров встретился с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия желает, чтобы сирийский народ, с которым нас связывает многолетняя дружба, преодолел все трудности», — сказал Лавров, открывая переговоры.

Министр подчеркнул, что Россия надеется продолжить начавшиеся в Турции переговоры с правительством переходного периода Сирии. По его словам, в Москве также рассчитывают на участие президента страны Ахмеда аш-Шараа в саммите России и Лиги арабских государств, который состоится 15 октября.

О визите главы МИД Сирии аш-Шибани в Москву стало известно 30 июля. На данный момент он является самым высокопоставленным сирийским чиновником, посетившим Россию после прихода к власти в Дамаске нового правительства.