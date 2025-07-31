В России объяснили резкие высказывания Трампа в адрес Медведева

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева связаны с недовольством американского президента ходом урегулирования по Украине, считает старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

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Ее слова передает РИА Новости.

«Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. Сейчас мы видим, что, если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными, все же ситуация очень далека от завершения», — объяснила политолог.

По ее словам, Трамп в связи с этим испытывает недовольство и хотел бы оказать давление на Россию. Политика США в отношении пошлин непоследовательная и подчинена интересам политической популярности и публичности Трампа, поэтому стоит ожидать введения новых пошлин, добавила Богуславская.

Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

Трамп раскритиковал Медведева после его заявления о том, что президенту США не стоит выставлять Москве ультиматумы по урегулированию ситуации на Украине. Трамп назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», попросил следить его за словами и предупредил, что российский политик вступает на опасную территорию.

В ответ на это Медведев назвал реакцию Трампа нервной и заявил, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».