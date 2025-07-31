Захарова высмеяла объявление Канделаки в розыск на Украине

Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла повторное объявление российской популярной телеведущей Тины Канделаки в розыск на Украине.
«Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно но. В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция «Шерше ля фам» в исполнении киевского режима», — написала она в Telegram.
Заместителя гендиректора холдинга «Газпром-Медиа», медиаменеджера Тину Канделаки ранее объявили в розыск на Украине.
Захарова иронично отреагировала на новость о сокращениях в Госдепе США
Ей предъявлены обвинения якобы в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».