Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп начал нервничать, показав, что «Россия во всем права». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев назвал угрозой и «шагом к войне» ультиматумы Трампа по Украине. Он отмечал, что не Трампу решать, как Москве вести переговоры с Киевом.

После этого Трамп опубликовал в своей соцсети пост, в котором назвал Медведева «несостоявшимся бывшим президентом России». Президент США заявил, что Медведев «заходит на очень опасную территорию». В том же посте Трамп назвал экономики Индии и России «мертвыми».

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», - так Медведев ответил на пост Трампа (орфография и пунктуация автора сохранены).

Комментируя слова Трампа о «мертвых экономиках», Медведев посоветовал президенту США «вспомнить свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».