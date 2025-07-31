Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп начал нервничать, показав, что «Россия во всем права». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев назвал угрозой и «шагом к войне» ультиматумы Трампа по Украине. Он отмечал, что не Трампу решать, как Москве вести переговоры с Киевом.

После этого Трамп опубликовал в своей соцсети пост, в котором назвал Медведева «несостоявшимся бывшим президентом России». Президент США заявил, что Медведев «заходит на очень опасную территорию». В том же посте Трамп назвал экономики Индии и России «мертвыми».

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», - так Медведев ответил на пост Трампа (орфография и пунктуация автора сохранены).

Комментируя слова Трампа о «мертвых экономиках», Медведев посоветовал президенту США «вспомнить свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».